السبب وراء رفض جوزيه مورينيو التعاقد مع أنسو فاتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


 


أشارت تقارير صحيفة إسبانية عن قرارات جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشه، قرر بعدم التعاقد مع أنسو فاتي، لاعب برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

السبب وراء رفض جوزيه مورينيو التعاقد مع أنسو فاتي

وكشفت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن كان فاتي أحد الخيارات التي درسها مورينيو لتقوية صفوف الفريق التركي خلال الصيف الماضي، لكن تم تأجيل قراره لمراقبة أداء اللاعب، إلا أنه تعرض لإصابة في باطن قدمه قبل بداية الموسم الجاري.

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وعندما عاد إلى الملاعب، انخفض مستواه ولم يظهر فاتي بالمستوى المنتظر، ولم يحصل على فرص كافية للمشاركة تحت قيادة المدرب هانز فليك، وتعرض لإصابة جديدة، مما دفع مورينيو للتخلي عن فكرة التعاقد معه.

والجدير ذكره أن فاتي شارك في 158 دقيقة فقط مع برشلونة هذا الموسم حتى الآن ولم يقدم أي مساهمة تهديفية.
 

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