تحديد سعر بيع عمر مرموش في الميركاتو الصيفي

يُعد الدولي المصري عمر مرموش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، محط أنظار أهم الفرق العالمية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي كل من برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، للحصول على خدمات مرموش في الميركاتو الصيفي القادم.

وقال ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي آينتراحت فرانكفورت، القيمة السويقية لعمر مرموش والموجودة على موقع ترانسفير ماركت تبلغ 40 مليون يورو، وهو هي ليست كافية للتخلي عن خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي، لذلك سنطلب مبلغ أكبر لبيع مرموش".

وأشارت تقارير صحفية ألمانية، بأن إدارة آينتراخت لن تتخلي عن عمر مرموش بسهولة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ستطلب مبلغًا مرتفعًا للتخلي عن خدمات الفرعون المصري.

وبجانب اهتمام برشلونة وليفربول، فأن بايرن ميونخ كذلك يريد التعاقد مع عمر مرموش في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه.

