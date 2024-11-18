الجهاز الفني للزمالك يطمئن على جاهزية زيزو قبل مواجهة المصري في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فحصًا دقيقًا لجاهزية أحمد مصطفى زيزو قبل مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

جوميز يطمئن على جاهزية زيزو

وكان زيزو قد تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية، واتباع برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا، إلا أنه عاد للمشاركة في تدريبات الفريق بعد تعافيه التام.

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شارك في الفقرة البدنية والتأهيلية، إلى جانب تدريبات الكرة بشكل تدريجي، بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي.

الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، تابع حالة اللاعب عن كثب خلال التدريبات، فيما تلقى زيزو العديد من التعليمات الفنية من الجهاز الفني استعدادًا للمباراة المقبلة.

 

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