لهذا السبب.. جلسة تجمع جوميز بـ عبد الواحد السيد

الفجر الرياضي
جوزيه جوميز وعبد
جوزيه جوميز وعبد الواحد السيد

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة تجمع جوميز بـ عبد الواحد السيد 

وتحدث جوميز مع مدير الكرة بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفريق قبل المباراة المقبلة في الدوري، واطمأن المدير الفني من عبد الواحد السيد على الترتيبات المتعلقة بمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري.

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء المصري البورسعيدي

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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