تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء المصري البورسعيدي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وتحدث المدير الفني عن أهمية الفترة المقبلة في مشوار الفريق بداية من مباراة المصري المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

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وأكد جوميز أن الجهاز الفني يثق في قدرات  جميع اللاعبين، وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة، وشدد على ضرورة التركيز في التدريبات استعدادًا للفترة المقبلة.


وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية والمواقف الخاصة في إطار الاستعداد لمواجهة المصري.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.
 

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