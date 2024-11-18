كريم رمزي: هناك جلسات دروية لتجديد عقد زيزو رغم صعوبة الأمر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي كريم رمزي، إن الجميع يهتم بـ زيزو والزمالك، لأن زيزو أحد أفضل اللاعبين في آخر 5 مواسم، وحين يتعلق الأمر به فلا بد أن يكون الاهتمام الإعلامي به كبير.

كريم رمزي: هناك جلسات دروية لتجديد عقد زيزو رغم صعوبة الأمر

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن الاهتمام يكون بقيمة النادي والنجم بطبيعة الحال، كما هو الاهتمام في إنجلترا بتجديد تعاقد محمد صلاح في ليفربول.

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واختتم كريم رمزي، أن الأمور في تجديد زيزو معقدة، لكن هناك جلسات دورية من جانب المجلس مع اللاعب ووالده، وأحمد زيزو سيجدد في النهاية.
 

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