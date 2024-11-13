مدرب البرازيل: من قيّموا فينيسيوس جونيور أخطأوا كثيرا

الفجر الرياضي
فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

علق دوريفال جونيور مدرب المنتخب البرازيلي،عن الأحداث التي شهدها خلال حفل توزيع جوائز "فرانس فوتبول"، وخاصة خسارة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

من قيّموا فينيسيوس جونيور أخطأوا كثيرا 

وتحدث دوريفال خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة فنزويلا في التصفيات المؤهلة كأس العالم 2026: "أعتقد من قيّموا فينيسيوس واستبعاده من فوزه بالكرة الذهبية أخطأوا كثيرا".

وأشار مدرب البرازيل: "بالنسبه لي مهاجم ريال مدريد من أهم اللاعبين وأكثرهم إبرازًا في الموسم الماضي".

txt

محمد صلاح: سنقاتل من أجل الفوز دائما

txt

كول بالمر يوضح سبب طلبه الرحيل عن مانشستر سيتي

وخسر فينيسيوس الجائزة لصالح رودري لاعب وسط مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني.

وأكد المدرب علي ضرورة نسيان ما حدث لأن الجائزه الأكبر اللاعب هي هو ان تفوز باحترام الشعب البرازيلي.

وأنهي حديثه: "فينيسيوس لاعب يتميز بالمفاجأة في كل لحظة، لقد عدي بأوقات صعبة في مسيرته، ومع ذلك لم يفقد دوره المميز.

فينيسيوس جونيور مدرب البرازيل منتخب البرازيل ريال مدريد فرانس فوتبول الكرة الذهبية

مواد متعلقة

نجم ريال مدريد يهدد بالرحيل

المنتخب السعودي يعلن إصابة لاعبه قبل مواجهة أستراليا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

طرق تقوية الجهاز المناعي في فصل الشتاء

موعد مباراة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

‏نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ردًا قاسيًا إلى إسرائيل

وزير الإسكان: تنفيذ نسبة 84% من مستشفى بسعة 189 سريرًا بمدينة العبور

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

‏الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

اليوم.. تكريم وندوة للنجم الأمريكي إريك روبرتس بمهرجان القاهرة السينمائي