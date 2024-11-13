كولر يمنح يوسف أيمن فرصة أخيرة لتحديد مصيره مع الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اتخذ قرارًا بمنح اللاعب يوسف أيمن فرصة جديدة في الفترة المقبلة، لتمكينه من إثبات قدراته وتقييم مستواه بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص استمراره مع الفريق الأحمر أو التراجع عن بند الشراء المتفق عليه في عقد إعارته من نادي الدحيل القطري.

في مباراته الأخيرة كأساسي ضد سيراميكا في الدوري، لم يتمكن يوسف أيمن من تقديم الأداء المطلوب، مما لم يقنع الجهاز الفني بمنحه فرصة إضافية كاملة مع الأهلي.

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يخطط كولر لإشراك يوسف أيمن في عدد من المباريات القادمة لتقييمه بصورة شاملة. إذا لم يستطع إثبات جدارته، قد يُتخذ قرار بإنهاء إعارته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

 

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