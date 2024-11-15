السنغال تنجو من فخ بوركينا فاسو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

فاز منتخب السنغال على مضيفه منتخب بوركينا فاسو، بهدف دون رد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة 12 بتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

السنغال تنجو من فخ بوركينا فاسو

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، ليضمن بذلك إنهاء التصفيات في صدارة المجموعة لتفوقه في فارق المواجهات المباشرة مع بوركينا فاسو، حيث تعادلا 1-1 في المباراة الأولى.

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ويحتل منتخبا بوروندي ومالاوي، المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وسجل حبيب ديارا، هدف المباراة الوحيد للمنتخب السنغالي في الدقيقة 83.
 

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