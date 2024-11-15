مقدونيا الشمالية تسقط لاتفيا بهدف ثمين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

واصل منتخب مقدونيا الشمالية تحليقه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، في المستوى الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا.

مقدونيا الشمالية تسقط لاتفيا بهدف ثمين

وحققت مقدونيا الشمالية انتصارا ثمينا 1-0 على ضيفتها لاتفيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة.

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ويدين منتخب مقدونيا الشمالية بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه نيكولا سيرافيموف، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب مقدونيا الشمالية، الذي ضمن صعوده مباشرة للمستوى الثاني في النسخة المقبلة من المسابقة القارية، إلى 13 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق 7 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب جزر فارو، الذي يحتل المركز الثاني، الذي يصعد بصاحبه للملحق المؤهل للمستوى الثاني في البطولة.

في المقابل، توقف رصيد منتخبا أرمينيا ولاتفيا عند 4 نقاط في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وتلتقي مقدونيا الشمالية مع ضيفتها جزر فاروه، يوم الأحد المقبل، بالجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخب لاتفيا وضيفه منتخب أرمينيا.
 

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