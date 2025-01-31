أول رد رسمي من نادي الزمالك على انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

خرج أول تعليق رسمي من نادي الزمالك عقب إعلان انتقال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، نجم الفريق السابق، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقد أعلن المارد الأحمر تعاقده مع بن شرقي رسميًا لمدة موسمين ونصف.

رد الزمالك على انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

في أول تعليق من القلعة البيضاء على الصفقة، صرح مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، قائلًا: "أشرف بن شرقي لاعب موهوب وقد تألق خلال فترته مع الزمالك، لكن...".

وأضاف العدل في تصريحاته التلفزيونية الأخيرة: "مع كامل احترامي لأشرف بن شرقي، إلا أنه كان لاعبًا عاديًا قبل انضمامه إلى الزمالك، وقد ساهم النادي في تطوره وتألقه. لذلك، من الطبيعي أن تشعر جماهير الزمالك بالحزن، خاصة أن اللاعب ارتبط بذكريات مميزة مع الفريق."

رد فعل بن شرقي بعد إعلان انتقاله إلى الأهلي

عقب الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى الأهلي، قام أشرف بن شرقي بإلغاء متابعته لحساب نادي الزمالك على منصة إنستجرام، في خطوة تعكس إنهاء ارتباطه بالنادي الأبيض. الجدير بالذكر أن بن شرقي يُعد رابع صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ضم السلوفيني نيجك جراديشار، ومصطفى العش، وأحمد رضا.