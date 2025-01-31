بوستيكوجلو يشيد بلاعبي أكاديمية توتنهام بعد حسم التأهل في الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
بوستيكوجلو
بوستيكوجلو

أشاد الأسترالي آنجي بوستيكوجلو باللاعبين الشباب بأكاديمية النادي بعد تسجيل ثلاثة منهم أهداف الفوز 3 /صفر على ايلفسبورج السويدي، ليحجز الفريق مقعده في دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

بوستيكوجلو يشيد بلاعبي أكاديمية توتنهام بعد حسم التأهل في الدوري الأوروبي

وحملت أهداف توتنهام توقيع دين سكارليت وأويندامولا أجايي وميكي مور، في الدقائق 70 و84 و94، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ايلفسبورج عند 10 نقاط في المركز 26، وودع المسابقة.

وقال بوستيكوجلو: "ياله من أمر مذهل للنادي... كلي ثقة أن هناك مدربين بأكاديمية النادي ولاعبين لن يناموا لأنهم في قمة الحماس".

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وأضاف: "ينتظرنا أسبوع حافل، وعلينا أن نحاول إدارة لاعبينا ومحاولة حمايتهم... كنا نضع في اعتبارنا أن علينا الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب الليلة الماضية، وطوال مشوارنا هذا الموسم بصراحة، أعتقد أنهم أدوا بشكل جيد للغاية".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن بوستيكوجلو قوله: "أدت المجموعة كاملة بشكل جيد، لكننا في حاجة لبعض اللاعبين الشباب لإحداث الفارق وعدم الاكتفاء بتسجيل ثلاثة أهداف فقط".

وأشار المدرب الأسترالي: "لدينا أيضا لاعبان يبلغان من العمر 18 عاما يواصلان قيادتنا، لذا فهي ليلة رائعة للنادي وشيء يجب أن تفخر به الأكاديمية بأكملها".

وأكد "تأهلنا لدور الستة عشر وتفادينا خوض الدور الفاصل، مما يمنحنا أسابيع إضافية لاستعادة اللاعبين".

وقال في الختام: "نأمل أنه بحلول الأدوار الإقصائية أن نستعيد بعض اللاعبين، وهو تحد مثير لنا".

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بوستيكوجلو يشيد بلاعبي أكاديمية توتنهام بعد حسم التأهل في الدوري الأوروبي