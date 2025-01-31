حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

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وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك ألقى محاضرة فنية على اللاعبين عصر اليوم قبل التحرك إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة قبل اللقاء وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة.
 

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