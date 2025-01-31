عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
  • خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.
  • خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
txt

عاجل.. القوة الضاربة تتصدر تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

txt

محمد صلاح: جماهير الأهلي ستحب بن شرقي وعليه اللعب بجماعية لينجح

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي  ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.
 

تشكيل الزمالك الزمالك وبيراميدز

مواد متعلقة

حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة بيراميدز

أول رد رسمي من نادي الزمالك على انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل.. تفحم 5500 كتكوت داخل مزرعة دواجن فى الغربية

عاجل.. القوة الضاربة تتصدر تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

عاجل.. مصدر في الأهلي يوضح حقيقة سفر مرتجي لجنوب إفريقيا لحسم صفقة جديدة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري

سوسن بدر تتألق في دراما رمضان 2025 بعملين مميزين وتتصدر بوستر “الكابتن”

في مشهد مؤسف.. عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش

دويتو عالمي.. محمد رمضان يطرح أغنية "الحمد لله" مع فرنجليش

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في منطقة زرعيت شمالي إسرائيل