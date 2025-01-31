انطلاق اليوم الثانى من منافسات بطولة الجمهورية للجودو بطلائع الجيش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انطلقت منافسات اليوم الثانى من بطولة الجمهورية للجودو مرحلة عمومى رجال وسيدات وذلك تحت رعاية الاستاذ محمد مطيع رئيس الاتحاد المصرى للعبة وذلك فى الصالة المغطاة بنادى طلائع الجيش.

وقد شهدت منافسات الامس تتويج ابطال الجمهورية للجودو العمومي رجال ميزان " +100، 100، 90، 81  كما جائت نتائج منافسات الرجال وزن +100 كجم:

الميدالية الذهبية: محمد عبده مسعود (نادي الشمس)
الميدالية الفضية: أحمد محمد إبراهيم (وادي دجلة)
الميدالية البرونزية: ياسين مصطفى محمود (الاتحاد السكندري)
الميدالية البرونزية: عبد الله أحمد الرفاعي (مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورية)

وزن 100 كجم

الميدالية الذهبية: عبد الله عبد السميع (طلائع الجيش)
الميدالية الفضية: محمد مصطفى (المؤسسة العسكرية بالإسكندرية)
الميدالية البرونزية: شهاب الدين حسانين (طلائع الجيش)
الميدالية البرونزية: هادي حسين (نادي الشمس)

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وزن 81 كجم

الميدالية الذهبية: عمر سامي (طلائع الجيش)
الميدالية الفضية: عبد الرحمن عبد الغني (نادي الشمس)
الميدالية البرونزية: عمار محمد (نادي الشمس)
الميدالية البرونزية: محمود علاء فاروق (الزمالك)

وزن 90 كجم

الميدالية الذهبية: علي عبد العال (طلائع الجيش)
الميدالية الفضية: حازم حسام (سموحة)
الميدالية البرونزية: مصطفى أشرف الرملي (نادي الشمس)
الميدالية البرونزية: محمد عزازي (طلائع الجيش)

ومن المنتظر أن تختتم البطولة غدا السبت فى حضور مجلس إدارة الاتحاد.

كما شهد اليوم الأول حضور متميز من المهندس مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو السابق، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الاداره لبرامج الموهبة الرياضيه ومسئول المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والسادة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد لفعاليات بطولة الجمهورية للجودو.

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