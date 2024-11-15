فرنسا ترافق إيطاليا إلى ربع نهائي دوري الأمم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حجز منتخب فرنسا، مقعده في دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد تعادله السلبي مع ضيفه الكيان الصهيوني، مساء اليوم الخميس، على ملعب دو فرانس.

فرنسا ترافق إيطاليا إلى ربع نهائي دوري الأمم

وارتفع رصيد ديوك فرنسا إلى 10 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن إيطاليا متصدرة الترتيب، والتي فازت 1-0 على بلجيكا.

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وبهذا يضمن منتخبا إيطاليا وفرنسا، تأهلهما لدور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية، فيما يتذيل منتخب الكيان الصهيوني، جدول المجموعة بنقطة واحدة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن بلجيكا صاحبة المركز الثالث.

 

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