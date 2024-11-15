بات في حكم المؤكد غياب الدولي السنغالي بولايي ديا، عن المباريات المقبلة لمنتخب بلاده ولناديه لاتسيو الإيطالي بعد تأكد إصابته بالملاريا.

ضربة موجعة للسنغال ولاتسيو.. ديا مصاب بالملاريا

وكشف الاتحاد السنغالي الخميس، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي "تعرض بولايي ديا للإصابة بالملاريا في يوم السفر إلى باماكو، ولهذا فسيبقى اللاعب في داكار لمواصلة العلاج".



وبهذا، سيغيب صاحب الـ27 عامًا عن مواجهتي بوركينا فاسو وبوروندي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية في هذا التوقف الدولي.

كما أن مشاركة المهاجم مع لاتسيو بعد العودة من التوقف الدولي ستكون محل شك.

ويعد ديا أحد العناصر الأساسية في تشكيل "النسور"، حيث أنه سجل 4 أهداف وصنع 2 في 11 مباراة.