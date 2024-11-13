استبعاد ثنائي الزمالك بعثة الفريق المتجهة إلى ليبيا لمباراة النصر الودية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك عن استبعاد لاعبي الفريق عمر جابر وأحمد فتوح من بعثة الفريق المتوجهة إلى ليبيا لملاقاة النصر الليبي في مباراة اعتزال خالد حسين، نجم منتخب ليبيا السابق.

وأوضح المصدر في تصريحات، أن استبعاد عمر جابر جاء نتيجة معاناته من إجهاد عضلي، بينما تم استبعاد أحمد فتوح بسبب الأزمة التي مر بها مؤخرًا.

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بعثة الزمالك تتوجه إلى ليبيا لمواجهة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين

وكانت بعثة الزمالك قد غادرت اليوم على متن طائرة خاصة إلى ليبيا استعدادًا للمباراة الودية. وقام أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، بتنسيق كافة الترتيبات مع الجانب الليبي لضمان وصول الفريق والتدريب قبل المواجهة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

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