زيزو يجدد رغبته في تجديد عقده مع الزمالك ويترقب جلسة حاسمة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب أحمد مصطفى "زيزو"، نجم فريق الزمالك، عن رغبته المتجددة في الاستمرار مع النادي وتجديد عقده، مؤكدًا رغبته في مواصلة مسيرته الناجحة مع الفريق التي حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات.

وذكر مصدر مقرب من "زيزو" أن اللاعب ينتظر تحديد موعد جلسة مع مسؤولي الزمالك للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

txt

عاجل.. زيزو يتحفظ على عرض الأخدود ورجل أعمال يتدخل لتجديد عقد اللاعب مع الزمالك

txt

آخر تطورات إصابة زيزو.. هل يلحق بمواجهة الزمالك القادمة؟

أشار المصدر إلى أن مسؤولي النادي قد أبلغوا زيزو بوجود جلسة قريبة لمناقشة بنود العقد الجديد، في الوقت الذي يحق فيه للاعب التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من يناير المقبل.

 

أحمد مصطفى زيزو احمد مصطفى فريق الزمالك عقده مع الزمالك مسؤولي الزمالك يناير المقبل

مواد متعلقة

بعثة الزمالك تتوجه إلى ليبيا لمواجهة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين

آخر تطورات إصابة ناصر منسي وموقفه من السفر مع بعثة الزمالك إلى ليبيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

موعد مباراة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

‏نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ردًا قاسيًا إلى إسرائيل

وزير الإسكان: تنفيذ نسبة 84% من مستشفى بسعة 189 سريرًا بمدينة العبور

طرق تقوية الجهاز المناعي في فصل الشتاء

موعد مباراة الأرجنتين أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

المحشي: طبق شهي بفوائد غذائية متعددة وأضرار محتملة