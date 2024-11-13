فرديناند ينتقد حصول رودري على الكرة الذهبية

الفجر الرياضي
فرديناند
فرديناند

انتقد الإنجليزي ريو فرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق، حصول الإسباني رودري على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في عام 2024.

فرديناند: رودري لم يستحق الكرة الذهبية

قال فرديناند في تصريحات إعلامية له: "أريد أن يكون الفائز بالكرة الذهبية هو اللاعب الذي يجعلني أقول (يا إلهي)”.

وتابع فرديناند قائلًا: “رودري لم يجعلني أقول ذلك، فينيسيوس هو الذي فعل ذلك، ولهذا السبب أميل نحوه لأنني أريد الإثارة”.

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وحصل رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، على جائزة الكرة الذهبية رغم أن التسريبات الصحفية قبلها قد أشارت إلى فوز البرازيلي فينيسيوس جونيو مهاجم ريال مدريد بها.

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