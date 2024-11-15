ترتيب مجموعة مصر في تصفيات الأمم الافريقية قبل لقاء كاب فيردي

يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية عن موعد مباراة مصر وكاب فيردي وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من كاب فيردي وبتسوانا وموريتانيا.

تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم للمرة السابعة والعشرين في تاريخه إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة فى أول 4 مباريات في التصفيات.

افتتح منتخب مصر التصفيات بالفوز على منتخب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة ثم الفوز خارج أرضه على منتخب بوتسوانا برباعية نظيفة ثم الفوز على موريتانيا في مبارتي الذهاب والعودة بهدفين نظيفين.

وضمن المنتخب المصري الصعود إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 وذلك عقب تحقيق العلامة الكاملة بقيادة الكابتن حسام حسن بعد أن حقق منتخب الفراعنة الفوز في الأربع مباريات التي خاضها حتى الأن.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا قبل مواجهة الرأس الأخضر

1- منتخب مصر 12 نقطة.

2- منتخب بوتسونا 6 نقاط.

3- منتخب الرأس الأخضر 3 نقاط.

4- منتخب موريتانيا 3 نقاط.