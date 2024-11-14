عاجل.. تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

تقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء غدًا الجمعة، بعدما كان مقررًا لها في الثامنة مساءً.

تأخير موعد انطلاق مباراة الزمالك والنصر الليبي

وجاء تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

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نجم الكرة الليبية خالد حسين يستقبل بعثة الزمالك في ليبيا استعدادًا لمهرجان اعتزاله

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الزمالك يدعم السعيد وإدريس في انتخابات اتحادي السلة والسباحة

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة  على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

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