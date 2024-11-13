صفحة منتخب مصر تُثني على عمر مرموش قبل مواجهة كاب فيردي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أثنت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على "فيسبوك" على اللاعب عمر مرموش، وذلك قبل مواجهة الفريق مع كاب فيردي في السادسة مساء الجمعة المقبلة، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر المتوجهة إلى كاب فيردي اللواء حلمي مشهور، عضو اتحاد الكرة.

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ونشرت الصفحة صورة لمرموش، مع تعليق طريف جاء فيه: "متبصلوش بقى لـ يسجل فيك فاول"، في إشارة إلى تألقه في تنفيذ الركلات الثابتة، حيث أحرز أهدافًا في ثلاث مباريات متتالية.

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن منح راحة لكل من محمود تريزيجيه ومروان عطية من السفر إلى كاب فيردي، بسبب الإيقاف بعد نيله إنذارين، على أن يتواجد الثلاثي (تريزيجيه، مرموش، مروان عطية) في مباراة بتسوانا المقررة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات.

 

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