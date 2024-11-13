توتنهام يتخذ قرارًا حول مستقبل هيونج مين سون

الفجر الرياضي
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سون

بدأ نادي توتنهام هوتسبر، التحرك لحسم مصير الكوري الجنوبي هيونج مين سو لاعب الفريق وتأمين بقائه لمدة موسم إضافي.

توتنهام يبدأ إجراءات تمديد عقد سون حتى 2026

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن نادي توتنهام بدأ إجراءات تفعيل بند تمديد عقد هيونج مين سون حتى يونيو 2026.

ويخطط نادي توتنهام، لتمديد عقد هيونج مين سو ليبقى مع الفريق الأبيض لمدة موسم آخر على الأقل.

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يشار إلى إن هيون مين سو صاحب الـ32 عامًا، يرتبط بعقدٍ ساري مع نادي توتنهام حتى يونيو 2025.

وخاض هيونج مين سو، 11 مباراة مع فريق توتنهام هوتسبر بكافة البطولات هذا الموسم وسجل 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

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