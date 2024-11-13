صلاح يتغزل في رونالدو: مصدر إلهامي وأرقامه تتحدث عنه

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، عن مدى إعجابه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الحالي وأحد أساطير ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه مصدر إلهامه.

صلاح: رونالدو أرقامه تتحدث عنه

سُئل صلاح خلال تواجده في لقاءٍ عبر قناة ليفربول الرسمية، عن أي لاعب يمثل مصدر إلهام بالنسبة له، فأجاب قائلًا: “أعجبت بكريستيانو عندما بدأت اللعب في أوروبا حين رأيت الطريقة التي يكرس بها حياته لكرة القدم والتي يعتني بها بنفسه أرقامه تتحدث عن نفسها”.

وأشار صلاح إلى إعجابه الشديد بمسيرة رونالدو في الملاعب، قائلًا: “أرقامه تتحدث عنه”.

وواصل: “أحببت الطريقة التي لعب بها رونالدو البرازيلي وزيدان وتوتي.عندما كنت أنظر إليهم كطفل أجدهم دائما يستمتعون بلعبة كرة القدم”.