صلاح يتغزل في رونالدو: مصدر إلهامي وأرقامه تتحدث عنه

الفجر الرياضي
رونالدو - صلاح
رونالدو - صلاح

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، عن مدى إعجابه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الحالي وأحد أساطير ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه مصدر إلهامه.

صلاح: رونالدو أرقامه تتحدث عنه

سُئل صلاح خلال تواجده في لقاءٍ عبر قناة ليفربول الرسمية، عن أي لاعب يمثل مصدر إلهام بالنسبة له، فأجاب قائلًا: “أعجبت بكريستيانو عندما بدأت اللعب في أوروبا حين رأيت الطريقة التي يكرس بها حياته لكرة القدم والتي يعتني بها بنفسه أرقامه تتحدث عن نفسها”.

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وأشار صلاح إلى إعجابه الشديد بمسيرة رونالدو في الملاعب، قائلًا: “أرقامه تتحدث عنه”.

وواصل: “أحببت الطريقة التي لعب بها رونالدو البرازيلي وزيدان وتوتي.عندما كنت أنظر إليهم كطفل أجدهم دائما يستمتعون بلعبة كرة القدم”.

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