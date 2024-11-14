لهذا السبب.. جلسة تجمع أحمد سليمان بجوميز وشيكابالا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


حرص الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، ورئيس بعثة الفريق في ليبيا على عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق قبل انطلاق مران اليوم الخميس  على ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لخوض ودية النصر الليبي.


واطمأن رئيس البعثة من المدير الفني على كافة استعدادات الفريق قبل خوض المران الرئيسي استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب لبيبا السابق.

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و عقد البرتغالي جوزيه جوميز جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك قبل المران في حضور أحمد مجدي مدرب الفريق، منح خلالها بعض التعليمات الفنية.


وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.


ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

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