رسميًا.. فيفا يكشف عن تصميم لقب كأس العالم للأندية 2025

الفجر الرياضي
الاتحاد الدولي
الاتحاد الدولي

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تصميم لقب النسخة المقبلة 2025 بنظامها الجديد.

تصميم لقب كأس العالم للأندية 2025

تُقام منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام المقبل، على أرضية ملعب هارد روك في مدينة ميامي.

ويمثل الأهلي قارة إفريقيا إلى جانب فرق الوداد المغربي، الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي.

txt

تيفو جماهير عمان يخطف الأضواء قبل مواجهة فلسطين في تصفيات كأس العالم (صورة)

txt

نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يسوّق بيرسي ويجهز مفاجأة لـ معلول وروما يتعاقد مع رانييري وهذه وجهة مرموش القادمة

أما بالنسبة لقرعة البطولة، فستُجرى يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مدينة ميامي، مقر نادي إنتر ميامي الذي يضم النجم ليونيل ميسي، الذي سيشارك في البطولة. وستنقل القرعة مباشرة عبر قناة فيفا على يوتيوب.
 

بطولة كاس العالم للاندية بطولة كأس العالم تصفيات كاس العالم كأس العالم للأندية 2025 كاس العالم للاندية

مواد متعلقة

حقيقة زيادة عدد لاعبي الأهلي في قائمة كأس الإنتركونتيننتال

الأهلي يدرس تسويق بيرسي تاو في يناير.. واللاعب يترقب الرحيل مجانا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام كاب فردي

عاجل.. وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة

يلا شوت Iraq دون تقطيع.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأردن، بث مباشر مجانا في تصفيات كأس العالم

إيطاليا وفرنسا تبلغان دور الثمانية بدوري أمم أوروبا رسميا

نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة

سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة 15 نوفمبر بأسواق الجمهورية

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم بابوا غينيا