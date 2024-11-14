تيفو جماهير عمان يخطف الأضواء قبل مواجهة فلسطين في تصفيات كأس العالم (صورة)

الفجر الرياضي
فلسطين وعمان
فلسطين وعمان

في لفتة أكثر من رائعة، شهدت مباراة منتخب فلسطين ضد نظيره عمان، حدث هام ورائع من جماهير الثاني بقيامهم برفع علم المنتخب الفدائي من المدرجات في المواجهة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وتواجد وسام أبو علي في التشكيلة الأساسي لمنتخب فلسطين في المباراة التي تقام ضد نظيره عمان، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويدخل الليلة منتخب فلسطين المواجهة وهو يتذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، كما يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

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وسام أبو علي ضمن تشكيل فلسطين الرسمي لمباراة عمان في تصفيات كأس العالم 2026

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التعادل السلبي يحسم موقعة السعودية وأستراليا بقمة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وجاء تشكيل منتخب فلسطين كالتالي:

  • حراسة المرمى: رامي حمادة
  • خط الدفاع: مصعب بطاط - محمد صالح - عميد محاجنه - ميلاد تيرمانيني
  • خط الوسط: محمد خليل - جابر عطا - عدى خروب - محمود أبو وردة.
  • خط الهجوم: عدي الدباغ - وسام أبو على.
     
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