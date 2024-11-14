وسام أبو علي ضمن تشكيل فلسطين الرسمي لمباراة عمان في تصفيات كأس العالم 2026
تواجد وسام أبو علي في التشكيلة الأساسي لمنتخب فلسطين في المباراة التي تقام ضد نظيره عمان ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
ويدخل منتخب فلسطين المواجهة وهو يتذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، كما يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
وجاء تشكيل منتخب فلسطين كالتالي:
- حراسة المرمى: رامي حمادة
- خط الدفاع: مصعب بطاط - محمد صالح - عميد محاجنه - ميلاد تيرمانيني
- خط الوسط: محمد خليل - جابر عطا - عدى خروب - محمود أبو وردة.
- خط الهجوم: عدي الدباغ - وسام أبو على.