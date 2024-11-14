بعد استقالة أيام المزين.. هل تطفئ شمس المنصورة في دوري المحترفين؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سلسة من المعاناة ومستقبل مجهول.. لا وجود للانتصارات منذ الصعود فهل تطفئ شمس المنصورة في مسابقة دوري المحترفين؟


بعد سبع جولات من المسابقة شهد نادي المنصورة الاستقالة الثانية للجهاز الفني والذي أعلن أيمن المزين رحيله عقب السقوط أمام سبورتنج، ليستمر المباراة القادمة فقد لضيق الوقت.

txt

تعرف على حكام الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين

txt

مباريات هامة الخميس في دوري المحترفين

المنصورة بلا فوز حتى الان

بداية الموسم كانت مع المدرب رضا العيسوي والذي تلقى هزيمة قاسية أمام أبو قير للأسمدة بثلاثية نظيفة، بينما كانت الهزيمة في الجولة الثانية أمام السكة الحديد بهدف نظيف.

الجولة الثالثة كانت أمام كهرباء الإسماعيلية ليسقط البرتقالي  بهدفين نظيفين.

الاستعانة بمدير جديد

محاولات المنصورة كانت في الاستعانة بالمدرب أيمن المزين لإنقاذ ما يمكن انقاذه لكن سلسة الهزائم مستمرة أمام الشواكيش بهدف نظيف.

بصيص أمل أمام القناة

الأمل تجدد أمام القناة والذي حقق المنصورة النقطة الأولى أمامه بعد التعادل الايجابي بهدفين لمثلهم وتعادل سلبي أمام الداخلية.

ورغم الأمل عادت من جديد الهزائم تطارد المنصورة أمام سبورتنج بهدف نظيف ليعلن المزين نهاية رحلته واستمرار معاناة المنصورة في البحث عن الفوز الأول.

الجولة السابعة المحترفين المنصورة أيمن المزين بطولة دوري المحترفين دوري المحترفين نادي المنصورة

مواد متعلقة

تعرف علي قائمة هدافي دوري المحترفين.. مصطفى سلطان في الصدارة

طاقم حكام مباراة وادي دجلة يحصد اللقطة الذهبية في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام كاب فردي

عاجل.. وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة

إيطاليا وفرنسا تبلغان دور الثمانية بدوري أمم أوروبا رسميا

يلا شوت Iraq دون تقطيع.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأردن، بث مباشر مجانا في تصفيات كأس العالم

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة 15 نوفمبر بأسواق الجمهورية

نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة

سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم بابوا غينيا