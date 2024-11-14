بعد استقالة أيام المزين.. هل تطفئ شمس المنصورة في دوري المحترفين؟

سلسة من المعاناة ومستقبل مجهول.. لا وجود للانتصارات منذ الصعود فهل تطفئ شمس المنصورة في مسابقة دوري المحترفين؟



بعد سبع جولات من المسابقة شهد نادي المنصورة الاستقالة الثانية للجهاز الفني والذي أعلن أيمن المزين رحيله عقب السقوط أمام سبورتنج، ليستمر المباراة القادمة فقد لضيق الوقت.

المنصورة بلا فوز حتى الان

بداية الموسم كانت مع المدرب رضا العيسوي والذي تلقى هزيمة قاسية أمام أبو قير للأسمدة بثلاثية نظيفة، بينما كانت الهزيمة في الجولة الثانية أمام السكة الحديد بهدف نظيف.

الجولة الثالثة كانت أمام كهرباء الإسماعيلية ليسقط البرتقالي بهدفين نظيفين.

الاستعانة بمدير جديد

محاولات المنصورة كانت في الاستعانة بالمدرب أيمن المزين لإنقاذ ما يمكن انقاذه لكن سلسة الهزائم مستمرة أمام الشواكيش بهدف نظيف.

بصيص أمل أمام القناة

الأمل تجدد أمام القناة والذي حقق المنصورة النقطة الأولى أمامه بعد التعادل الايجابي بهدفين لمثلهم وتعادل سلبي أمام الداخلية.

ورغم الأمل عادت من جديد الهزائم تطارد المنصورة أمام سبورتنج بهدف نظيف ليعلن المزين نهاية رحلته واستمرار معاناة المنصورة في البحث عن الفوز الأول.