الصين تلدغ البحرين بهدف قاتل وتحيي آمالها في تصفيات المونديال

الفجر الرياضي
الصين
الصين

 اقتنص المنتخب الصيني فوزا قاتلا من مضيفه البحريني 1 /صفر اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

الصين تلدغ البحرين بهدف قاتل وتحيي آمالها في تصفيات المونديال

وخطف منتخب الصين الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة يونينج تشانج.

وأنهى منتخب البحرين المباراة بعشرة لاعبين لطرد وليد الحيام في الثواني الأخيرة.

موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين بمشاركة الزمالك

شرط جوزيه جوميز لعودة سيف الدين الجزيري إلى تشكيل الزمالك

وسجل منتخب الصين انتصاره الثاني في التصفيات مقابل ثلاث هزائم فيما تعرضت البحرين للهزيمة الثانية مقابل تعادلين وانتصار وحيد.

ورفع منتخب الصين رصيده إلى ست نقاط ليتقدم للمركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن البحرين التي تراجعت للمركز قبل الأخير.

مواد متعلقة

لهذا السبب.. جلسة تجمع أحمد سليمان بجوميز وشيكابالا

جوميز يخطط لمنح صفقة الزمالك الجديدة فرصة المشاركة

الأكثر قراءة

قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام كاب فردي

عاجل.. وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة

إيطاليا وفرنسا تبلغان دور الثمانية بدوري أمم أوروبا رسميا

يلا شوت Iraq دون تقطيع.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأردن، بث مباشر مجانا في تصفيات كأس العالم

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة 15 نوفمبر بأسواق الجمهورية

نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة

سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم بابوا غينيا