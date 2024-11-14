الملحق الإداري بالقنصلية المصرية يزور بعثة الزمالك في ليبيا قبل لقاء النصر

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شيكابالا - لحظة وصول
شيكابالا - لحظة وصول الزمالك إلى ليبيا

حرص سعيد الشرقاوي الملحق الإداري بالقنصلية المصرية في ليبيا على التواجد بملعب شهداء بنينا لحضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الخميس استعدادًا لخوض مباراة النصر الليبي الودية.

الشرقاوي يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة النصر الليبي

جاء حضور سعيد الشرقاوي للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة فريق الزمالك في ليبيا، وحرص على عقد جلسة مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة للاطمئنان على كافة الأمور والترتيبات الخاصة بالفريق.

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وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.
 

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