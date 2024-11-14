انتهاء موسم لاعب يوفنتوس بسبب الصليبي

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعرضه لأزمة موجعة جديدة، بإصابة لاعبه بالرباط الصليبي.

إصابة كابال لاعب يوفنتوس بالصليبي

كشف النادي الإيطالي، اليوم الخميس، إصابة ظهيره خوان كابال، بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وأشار يوفنتوس، اليوم الخميس، إصابة الظهير خوان كابال، بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

ونشر الفريق بيانًا: "تمت الفحوصات على لاعبنا خوان كابال اليوم، وكشفت عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

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وأضاف البيان: "يحتاج اللاعب للخضوع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".

وقد شارك كابال في سبع مباريات بالدوري الإيطالي هذا الموسم، و مباراتين بدوري أبطال أوروبا، منذ مجيئه لصفوف اليوفي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من هيلاس فيرونا.

ويتواجد يوفنتوس في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن نابولي متصدر الترتيب.

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