ناصر منسي ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمباراة النصر الليبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لخوض مباراة النصر الودية في اعتزال خالد حسين.


وكان ناصر منسي خاض تدريبات تأهيلية في المران الأخير  الذي خاضه الفريق في القاهرة بسبب الإجهاد العضلي، قبل أن يشارك في مران اليوم بصورة طبيعية.

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وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.


ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

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