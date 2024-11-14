كشفت تقارير صحفية عن اهتمام ميلان الفريق الإيطالي باللاعب المغربي رضا بلحيان لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ميلان يخطط لضم لاعب مغربي في الميركاتو الشتوي

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو" سبورت الإيطالية، اهتمام ميلان الشديد بضم بلحيان لتعويض اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر.

حيث تعرض بن ناصر لإصابة بقطع على مستوى أربطة الساق اليمنى أثناء تواجده بمعسكر منتخب الجزائر في سبتمبر الماضي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ميلان استقر نهائيًا في التعاقد مع المغربي رضا بلحيان وهو أبرز المرشحين للانضمام إلى فريق ميلان.

