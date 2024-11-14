تدريبات استشفائية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا للقاء النصر الليبي

الفجر الرياضي
الزمالك في ليبيا
الزمالك في ليبيا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية في مبنى التأهيل بملعب شهداء بنينا الدولي عقب انتهاء المران، استعدادًا لخوض مباراة النصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك

فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض اللاعبين للتدريبات الاستشفائية عقب انتهاء المران مباشرة.

txt

الزمالك يبدأ تدريباته بملعب شهداء بنينا استعدادا لمواجهة النصر الليبي

txt

جهاد جريشة يكشف عن أول وآخر اعتذار له في مسيرته التحكيمية

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.
 

اعتزال خالد حسين البرتغالي جوزيه جوميز الزمالك النصر الليبي النصر جوزيه جوميز

مواد متعلقة

مرموش يختار وجهته القادمة.. ليفربول أم بايرن ميونخ؟

ليفربول يبدأ مفاوضاته الرسمية لضم عمر مرموش

الأكثر قراءة

قناة مجانية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام كاب فردي

عاجل.. وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة

إيطاليا وفرنسا تبلغان دور الثمانية بدوري أمم أوروبا رسميا

يلا شوت Iraq دون تقطيع.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأردن، بث مباشر مجانا في تصفيات كأس العالم

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الجمعة 15 نوفمبر بأسواق الجمهورية

نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة

سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم بابوا غينيا