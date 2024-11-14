الزمالك يبدأ تدريباته بملعب شهداء بنينا استعدادا لمواجهة النصر الليبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا بالتدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين لمباراة النصر الليبي الودية.


وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم للقاء المرتقب أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

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لإعطاء التعليمات.. تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمباراة النصر الليبي

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أحمد سليمان يشيد بجهود الليبيين في تنظيم مباراة الزمالك والنصر

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.


ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

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