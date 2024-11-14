منتخب مصر للناشئين يهزم الجزائر ويحقق أول انتصار في تصفيات كأس إفريقيا

حقق منتخب الناشئين المصري (مواليد 2008) بقيادة المدرب أحمد الكاس فوزه الأول في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، وذلك بعد تغلبه على نظيره الجزائري بنتيجة 2-1.

جاءت أهداف المنتخب المصري بواسطة مصطفى حمد الذي سجل في الدقيقة 59، وحمزة السيد الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 66، بينما سجل شرفاوي شرف الدين هدف الجزائر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وكان المنتخب الجزائري قد افتتح التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ من اللاعب المصري نور أشرف داخل منطقة الجزاء. وتعادل المنتخب المصري عن طريق تسديدة مصطفى حمد من داخل منطقة الجزاء، وأكمل حمزة السيد الثنائية بتسديدة قوية بعد استغلال خطأ الحارس الجزائري.

بفضل هذا الفوز، حصل المنتخب المصري على أول ثلاث نقاط في التصفيات، مما أنعش آماله في حجز إحدى بطاقتي التأهل للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار العام القادم، خاصة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام المغرب بنتيجة 5-1.