منتخب ليبيا يخطف فوزًا قاتلًا أمام رواندا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
ليبيا ورواندا
ليبيا ورواندا

حقق منتخب ليبيا الأول لكرة القدم فوزًا هامًا، على حساب نظيره منتخب رواندا  ضمن منافسات تصفيات بطولة أمم إفريقيا.

ولعبت المباراة التي جمعت بين ليبيا وراوندا على الملعب الإقليمي دي نياميرامبو لحساب منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

نتيجة مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم إفريقيا

وفاز منتخب ليبيا على حساب رواندا بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا.

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أهداف مباراة ليبيا ضد رواندا

نجح محمد الهادي سعيد، نجم منتخب ليبيا في اختراق شباك رواندا في الدقيقة 84 من عمر المباراة وبمساعدة من نور الدين قليب.

يذكر أن منتخب ليبيا يتزيل ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط في المركز الرابع.
 

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