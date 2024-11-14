إبراهيم عادل ينافس كبار نجوم منتخب مصر على لقب الهداف تحت قيادة حسام حسن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

منتخب مصر تحت إشراف المدير الفني حسام حسن يشهد تنافسًا قويًا على لقب هداف الفريق، حيث دخل اللاعب الشاب إبراهيم عادل في صراع جاد مع عدد من النجوم البارزين على هذا اللقب.

يتصدر ترتيب الهدافين في المنتخب النجم محمود تريزيجيه برصيد 5 أهداف، يليه محمد صلاح الذي يغيب عن المعسكر الحالي بتوجيه من الجهاز الفني، ثم يأتي رامي ربيعة المصاب، ويتساوى إبراهيم عادل مع تريزيجيه في عدد الأهداف، بعدما سجل هدفين في آخر استدعاء للمنتخب.

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هذا الأداء المميز من إبراهيم عادل يضعه في قلب المنافسة على صدارة الهدافين، ويؤكد أنه أصبح أحد الأسماء البارزة في تشكيلة المنتخب المصري، التي تشهد تجديدًا كبيرًا بوجود جيل من اللاعبين الموهوبين.

 

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