حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم بيرسي تاو من الأهلي

نفي النادي الأهلي ما تردد من أنباء حول تلقيه عرضًا من نادي بيراميدز لضم اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل.

وأوضحت مصادر في تصريحات، أن الأهلي لم يتلقَ أي عروض رسمية أو غير رسمية من بيراميدز بشأن ضم اللاعب في الشتاء.

وأكد مسؤولو الأهلي أن بيرسي تاو قد يغادر الفريق في يناير المقبل إذا تلقى عرضًا يتناسب مع مصلحة اللاعب والنادي.