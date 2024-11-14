شريف أشرف: تجربة النصر الليبي مفيدة للزمالك لهذا السبب

الفجر الرياضي
شريف أشرف
شريف أشرف

أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة النصر الليبي ستفيد الفريق الأبيض من الناحية الفنية قبل استئناف بطولة الدوري.

شريف أشرف: تجربة النصر الليبي مفيدة للزمالك لهذا السبب

وقال أشرف في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تجربة النصر الليبي مفيدة في هذه المرحلة من أجل الوقوف على أخطاء الفريق والسلبيات في مباراتي الدوري أمام البنك الأهلي وسموحة".

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وأضاف: "من الممكن أن يمنح جوميز فرص لأكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وعن مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي، أوضح: حسام حسن لن يتنازل عن المكسب حتى لو ضمن التأهل لأمم إفريقيا، واتفق معه في قرار إراحة محمد صلاح وعمر مرموش أمام الرأس الأخضر".

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