كتب رود فان نستلروى المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد رسالة إلى الجماهير، عقب انتهاء رحلته بفوز مهم في الدوري الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

رسالة نارية من رود فان نيستلروي لجماهير مانشستر يونايتد

انتصر فريق مانشستر يونايتد على فريق ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الاحد ١٠ نوفمبر الماضي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

تولى فان نيستلروي العارضة الفنية لفريق مانشستر يونايتد ثلاث مباريات بعد إقالة تين هاج بسبب النتائج المتذبذبة منذ بداية الموسم، حيث خسر اربع مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات.

رسالة من نيستلروي

للجميع في نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، وخاصة الموظفين واللاعبين والمشجعين، أريد أن أشكركم من أعماق قلبي على جهودكم ودعمكم الرائع.

لقد كان شرفًا لي أن أمثل النادي كلاعب ومدرب ومدير، وسأعتز دائمًا بالذكريات التي شاركناها معًا.

سيحظى مانشستر يونايتد دائمًا بمكانة خاصة في قلبي، وآمل أن يكون هناك المزيد من أيام المجد في أولد ترافورد قريبًا جدًا - ليس فقط لأنني أريد أن يقوم النادي بعمل جيد، ولكن لأنكم جميعًا تستحقون ذلك!

كل التوفيق والعناية، رود.