حسم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر أكتوبر الماضي، لما قدمه من مستوى مميزة التي قدمها رفقة العملاق البافاري.

هاري كين يُتوج بجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر

وكان كين ينافس ويلي أوربان، مدافع لايبزيج، وريتسو دوان جناح فرايبورج، وتوم روثي ظهير يونيون برلين وفينشينزو جريفو ظهير فرايبورج إضافة إلى تيم كليندينست مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويتم تحديد الفائز بهذه الجائزة من خلال عملية اختيار تقام على مرحلتين، تأخذ في الاعتبار بيانات المستوى الفردي للاعبين، إضافة إلى تصويت المشجعين والخبراء.

وتم اختيار الفائز بالنظر إلى ما قدمه في الجولات السادسة والسابعة والثامنة، ولم يسجل كين في 4 مباريات متتالية بالدوري قبل صدام شتوجارت في الجولة السابعة، قبل أن يسجل هاتريك ويقود فريقه للفوز برباعية نظيفة.

وأحرز كين هدفًا من جديد في الجولة الثامنة أمام بوخوم، ليرفع رصيد أهدافه في شهر أكتوبر إلى 4 أهداف.