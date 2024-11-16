ميلان يخطط لإعادة نجمه من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة ميلان النادي الإيطالي، في تقديم عرض ثالث إلى ريال مدريد لإعادة اللاعب إبراهيم دياز إلى سان سيرو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ميلان يريد عودة إبراهيم دياز إلى صفوفه

حيث يريد المدرب باولو فونسيكا لتعزيز صفوف الفريق في خط الوسط والهجوم.

وكان دياز، يتواجد في صفوف ميلان بين 2020 و2023، وحاليًا لم يعد في خطط المدرب كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد هذا الموسم، فقد شارك في مباراتين فقط كأساسي وسجل هدفًا واحدًا.

ولم يعطي انشيلوتي اي مبرر لعدم مشاركته حتي الرغم من تألقه الموسم الماضي، إلا أن وصول كيليان مبابي إلى “سانتياجو برنابيو” قلل من فرص مشاركته.

وقرر ريال مدريد بيع اللاعب بشكل نهائي بدلًا من إعارته مجددًا، في حين لم يقدم ميلان عرضًا رسميًا حتى الآن.