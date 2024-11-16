عاجل.. قائمة هاني أبو ريدة تفوز في انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية

حسم المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، رئاسة اتحاد الكرة المصري بالتزكية، بعد غلق باب الترشح دون ظهور أي قائمة منافسة.

هاني أبو ريدة يفوز برئاسة اتحاد الكرة

وتقدمت قائمة أبو ريدة بأوراقها الأربعاء الماضي، حيث تواجد محاميه بمقر الاتحاد لتسليم المستندات.

وضمت القائمة أسماء بارزة، منها هاني أبو ريدة كرئيس، وخالد الدرندلي نائبًا، بالإضافة إلى أعضاء مثل أحمد حلمي الشريف، وحمادة الشربيني، والإعلامية إيناس مظهر.

كما تم تجهيز قائمة احتياطية تضم 3 أسماء: الدكتور أشرف موسى، جيمس حنا، وهيام بركة، تحسبًا لاستبعاد أي من المرشحين الأساسيين.