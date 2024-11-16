بالتزكية.. هاني أبو ريدة رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم (القائمة الكاملة)

هاني أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية بعد غلق باب الترشح ولم تتقدم أي قائمة أخرى، وبالتالي ستكون القائمة التالية هي المسؤولة عن الكرة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

هاني أبو ريدة رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم

وتضم قائمة هاني أبو ريدة

خالد الدرندلي على منصب النائب.

العضوية:

أحمد حلمي الشريف.

محمد الشربيني.

وليد عبد الجواد.

مصطفى أبو زهرة.

طارق أبو العينين.

محمد أبو حسين.

إيناس مظهر.

المرشحون الاحتياطيون:

أشرف محمد موسى حسن

جمس حنا جرس جاد الرب

هيام محمد محمد بركة