بالتزكية.. هاني أبو ريدة رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم (القائمة الكاملة)

الفجر الرياضي
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة بالتزكية بعد غلق باب الترشح ولم تتقدم أي قائمة أخرى، وبالتالي ستكون القائمة التالية هي المسؤولة عن الكرة المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

هاني أبو ريدة رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم

وتضم قائمة هاني أبو ريدة

خالد الدرندلي على منصب النائب.

العضوية:

أحمد حلمي الشريف.

محمد  الشربيني.

وليد عبد الجواد.

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مصطفى أبو زهرة.

طارق أبو العينين.

محمد أبو حسين.

إيناس مظهر.

المرشحون الاحتياطيون:

 أشرف محمد موسى حسن
جمس حنا جرس جاد الرب
هيام محمد محمد بركة

هاني أبو ريدة الاتحاد المصرى لكرة القدم اتحاد الكرة خالد الدرندلي أحمد حلمي الشريف محمد الشربيني وليدعبد الجواد مصطفى أبو زهرة طارق ابو العينين محمد أبو حسين إيناس مظهر

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