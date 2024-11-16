رونالدو يوجه رسالة إلى أموريم ومانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، رسالة إلى مواطنه روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد.

وتولى أموريم، مهمة قيادة مانشستر يونايتد بعد إقالة الهولندي إيريك تين هاج من منصبه.

رونالدو: أموريم هو ما يحتاجه مانشستر يونايتد

وقال رونالدو في تصريحاته لوسائل الإعلام: “أتمنى كل التوفيق لـ أموريم، هذا ما يحتاجه مانشستر يونايتد”.

وأشار كريستيانو رونالدو إلى أن أكثر مكان يحب اللعب فيه هو منتخب البرتغال.

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وشارك رونالدو، أمس في فوز منتخب البرتغال على بولندا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ونجح رونالدو، في تسجيل هدفين رائعين أحدهما من مقصية مذهلة ليعيد للأذهان هدفه مع ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

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