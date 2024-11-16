فوز بنى سويف وسيلا ودعم ومكافأت مالية بالجولة 4 بالقسم الثالث

أختتمت اليوم 5 مباريات ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تختتم لقاءات الجولة بإقامة مباراة وحيدة تجمع بين مركز شباب الفيوم ونظيره نادى ابو كساة نظرا لقرار اللجنة بتأجيل المباراة لمدة يوم بسبب تطوير ملعب ساحة الفيوم.

فوز بنى سويف وسيلا ودعم ومكافأت مالية

ونجح نادى بنى سويف فى تحقيق فوز صعب نتيجة 3/2 على شقيقه مركز شباب الواسطى بديربي قوى، واحرز أهداف بنى سويف كلا من شعبان سيد وكريم نيمار ومحمود رجب فيما أحرز أهداف الواسطى كلا من محمود سعيد وصلاح احمد، ليتوقف رصيد مركز شباب الواسطى عند 4 نقاط فيما ارتفع رصيد نادى بنى سويف للنقطة الثامنة، وشهدت المباراة تواجد محبي الفريقان حيث حرص محمد محمد عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية على صرف مكافأة إجادة لثنائي بنى سويف فيما تواجد باسم الجمل أحد محبي وداعمى الواسطى بملعب المباراة لدعم الفريق ماديا ومعنويا.

وسقط نادى جولدن جيت فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1 أمام ضيفه مركز شباب سمسطا، ليرتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 8 فيما ارتفع رصيد سمسطا لتقطيتن برصيد نقطتين.

فيما نجح نادى سيلا فى تحقيق فوز بهدف نظيف على شقيقه مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد سيلا للنقطة 12 فيما توقف رصيد سنورس عند 4 نقاط.

وسقط نادى عاملين غارب فى فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام نظيره مركز شباب ابشواى، ليرتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 3.

وتعادل نادى اهلى الغرق أمام شقيقه نادى مطرطارس بنتيجة 1/1 بملعب مركز شباب سمسطا ، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 6 فيما ارتفع رصيد مطرطارس لنقطة.

مباريات الاحد:

حيث يستضيف مركز شباب الفيوم شقيقه نادى ابو كساة بملعب ساحة الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للدخول لمنطقة الامان، ويحتل مركز شباب الفيوم المركز الثامن برصيد 4 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز الحادى عشر برصيد نقطة.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 12 نقطة .

2 - نادى جولدن جيت 8 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 8 نقاط.

4 - نادى عاملين غارب 6 نقاط.

5 - اهلى الغرق 6 نقاط.

6 - مركز شباب الواسطى 4 نقاط.

7 - مركز شباب سنورس 4 نقاط .

8 - مركز شباب الفيوم 4 نقاط.

9 - مركز شباب ابشواى 3 نقاط.

10 - مركز شباب سمسطا نقطتين.

11 - نادى ابو كساة نقطة.

12 - نادى مطرطارس نقطة.