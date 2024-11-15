بعد مرور 7 جولات بمنافسات دورى المحترفين لازالت كتيبة نادى لافيينا تبحث عن استعادة رونقها المفقود خاصة فى ظل النتائج المخيبة للامال رغم توافر الإمكانيات المادية والبشرية وذلك على نقيض ما شهده الفريق بالموسم السابق من المنافسة على الصعود حتى الأسبوع الأخير.

لافيينا يحاول استعادة رونقه بنجم الأهلي السابق

ورغم دعم الفريق بعدة صفقات جديدة ببداية الموسم الحالى إلا أن رحيل العديد من نجوم الفريق والذين ظهروا بمستوى متميز بنادى لافيينا للعديد من الأندية الأخرى أبرزها غزل المحلة والبنك الأهلى وغيرها اثر على مسيرة الفريق خلال الفترة الحالية.

فيما أعلنت إدارة النادى برئاسة محمود الاسيوطى ولجنة الكرة عن تعيين جهاز فنى جديد بقيادة حسين شكرى لاعب الأهلى الأسبق والذى سبق له خوض عدة تجارب تدريبية آخرها الصعود بنادى الترسانة لدورى المحترفين، وذلك بعد قبول اعتذار أحمد صلاح المدير الفني وأحمد بوجي المدرب العام عن عدم استكمال المهمة مع الفريق.

وكان أحمد صلاح قد تولى مسؤولية الإدارة الفنية بالموسم الماضى استكمالًا للإدارة الفنية لاحمد عيد الملك ثم عبد الباقي جمال، كما عمل بالأجهزة المعاونة للعديد من المديرين الفنيين بالنادى على مدار سنوات ماضية.

وخلال الموسم الحالي لعب الفريق 7 مباريات نجح فى الفوز فى مباراة وحيدة وخسر مباراتين وتعادل فى 4 مباريات واحرز لاعبي الفريق 5 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف محتلا المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى والإدارى الجديد لنادى لافيينا مكونا من إسلام عادل مديرا رياضيا وحسين شكري مديرا فنيا ومحمد فتحي مدربا عاما وشريف أشرف مدربا مساعدا

ومحمد نبيل محلل أداء ومحمد صبحي،مدربا لحراس المرمى والدكتور محمد عقاب طبيبا ومحمد عبدالله المعد البدني ومحمد عاطف اخصائي تأهيل وحامد موسى مديرا اداريا ومحمد رأفت إداري.